Бывший баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон, ранее объявивший об уходе из армейского клуба, стал игроком краснодарского Локомотив-Кубань. 32-летний атакующий защитник подписал с железнодорожниками двухлетний контракт.

Бывший баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон, ранее объявивший об уходе из армейского клуба, стал игроком краснодарского "Локомотив-Кубань". 32-летний атакующий защитник подписал с железнодорожниками двухлетний контракт."Я очень рад стать частью "Локо", — приводит слова Фридзона официальный сайт краснодарцев. – Знаю, что клуб давно проявлял интерес ко мне, но, видимо, время пришло только сейчас. Я отлично отношусь к "Локомотиву" и хорошо знаю главного тренера. Думаю, что в нашем сотрудничестве все отлично сложится".Напомним, что ранее Фридзон на протяжении пяти лет выступал за московский ЦСКА, в составе которого он стал пятикратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ, а также одерживал победу в Евролиге.