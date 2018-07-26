Андрей Леонтьев не подал документы на регистрацию
Андрей Леонтьев не подал документы на регистрацию
Еще один кандидат решил не участвовать в выборах губернатора Владимирской области.
Андрей Леонтьев от партии «Народ против коррупции» не стал подавать документы на регистрацию. Он снялся с выборов вслед за Олегом Павлецовым (фракция «Гражданская инициатива»).
Напомним, что облизбирком завершил регистрацию в среду, 25 июля. Теперь у владимирцев осталось шесть кандидатов - Светлана Орлова
, Максим Шевченко, Сергей Глумов, Иван Алтухов, Владимир Сипягин и Сергей Бирюков.