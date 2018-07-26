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<a href="http://33live.ru/novosti/26-07-2018-eshhe-odin-kandidat-snyalsya-s-vyborov-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Еще один кандидат снялся с выборов губернатора Владимирской области</a> - Андрей Леонтьев не подал документы на регистрацию