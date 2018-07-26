Футбол на камнях. В редакцию 6 канала обратился неравнодушный житель. Он не понимает, почему в год мундиаля до некоторых футбольных площадок во Владимире никому нет дела. Например, играя в футбол на улице Тихонравова, игроки могут получить травму. Будут ли восстанавливать площадку? И как депутаты реагируют на просьбы избирателей? Выясняла наша съёмочная группа.

Футбол на камнях. В редакцию 6 канала обратился неравнодушный житель. Он не понимает, почему в год мундиаля до некоторых футбольных площадок во Владимире никому нет дела. Например, играя в футбол на улице Тихонравова, игроки могут получить травму. Будут ли восстанавливать площадку? И как депутаты реагируют на просьбы избирателей? Выясняла наша съёмочная группа.(ул. Тихонравова)Ржавый металлический забор, и щебёнка вместо песка. До детей Ленинского района, похоже, никому нет дела. Снимали мы рано утром, поэтому площадка пустовала. Но по вечерам, даже в таком виде, она пользуется популярностью. Детвора с окрестных домов по-прежнему приходит сюда играть в футбол.Павел Ледовских, местный житель: "Но поскольку здесь покрытие сами видите какое, щебень практически остался. Песок весь смыло дождями и вешними водами, поэтому травматизм здесь неизбежен. Ребят очень много. Глядя на них, сердце обливается кровью, поскольку стремление их видно, что хотят играть в футбол, но очень это связано всё с большой опасностью".Павел вспоминает: площадку торжественно открывали при главе города Сахарове, то есть, всего несколько лет назад. Не раз здесь проводили спортивные и даже развлекательные мероприятия. И вот за довольно короткий срок она превратилась в жалкое зрелище. Находится площадка рядом с домом № 3 по улице Тихонравова, но не на придомовой территории. То есть, по сути, принадлежит городу. Павел Ледовских дал понять, что пару недель назад по телефону разговаривал с депутатом округа Светланой Скитович - просил обратить внимание на состояние объекта.Павел Ледовских, местный житель: "Был намёк на поиск спонсоров, и вот, также, что Городской совет вроде как рассмотрит этот вопрос. И, возможно, отыщет какие-то средства на реконструкцию".Сегодня проходила очередная сессия Горсовета, но вопрос о спортивной площадке не поднимался. Более того, депутат Светлана Скитович не смогла пояснить нам, какие усилия предпринимает, чтобы данный объект приобрёл достойный вид. Её избиратель считает, что вместо пыли и камней на площадке могла бы появится искусственная трава, или прорезиненное покрытие, чтобы играть в футбол здесь было безопасно.