Николай Мазурин прекращает исполнять обязанности главного редактора Forbes Россия. Этот пост в настоящее время займет Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life.

Николай Мазурин прекращает исполнять обязанности главного редактора Forbes Россия. Этот пост в настоящее время займет Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life.Как сообщили ТАСС в пресс-службе медиагруппы ACMG, выпускающей журнал, ранее Николай Мазурин обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля из печати был получен свежий номер Forbes за август, где не была опубликована статья "Дела семейные" журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Данный материал был утвержден главным редактором, несмотря на рекомендации юристов издания его доработать.Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман выразил уверенность, что Андрей Золотов не только сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики, но и "со своим назначением даст старт развитию новых, глобальных проектов".