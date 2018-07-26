Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.

Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.По словам председателя Госдумы, документ был внесен в нижнююпалату сегодня утром. Говоря о разработке пакета поправок, Вячеслав Володинподчеркнул, что законопроект стал результатом совместной работы парламентариевпосле пожара в кемеровском торговом центре."Подобное не должно повторяться, – заявил председательнижней палаты. – Поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять даннуюзаконодательную инициативу". Володин уточнил, что рабочая группа в ходеподготовки документа учла "многочисленные предложения, которые поступили изрегионов".По словам думского спикера, разработанный пакет поправок являетсякомплексным и, в частности, подразумевает обязательное участие органов госпожнадзораво всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных,культурно-зрелищных и иных объектов. Такая мера, отметил он, даст возможность обезопаситьлюдей от возможных рисков для их жизни."Законопроект определяет, что также граждане вправеучаствовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требованийпожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений ииных негосударственных некоммерческих организаций", – добавил ВячеславВолодин.Напомним, профильная рабочая группа была создана в Госдуме 28марта по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Оно было отдано после трагедиив торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погиблидесятки людей, включая детей. В состав группы вошли восемь руководителейпрофильных думских комитетов и депутаты, в том числе из Кемеровской области.