Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.
Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.
По словам председателя Госдумы, документ был внесен в нижнюю
палату сегодня утром. Говоря о разработке пакета поправок, Вячеслав Володин
подчеркнул, что законопроект стал результатом совместной работы парламентариев
после пожара в кемеровском торговом центре.
"Подобное не должно повторяться, – заявил председатель
нижней палаты. – Поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять данную
законодательную инициативу". Володин уточнил, что рабочая группа в ходе
подготовки документа учла "многочисленные предложения, которые поступили из
регионов".
По словам думского спикера, разработанный пакет поправок является
комплексным и, в частности, подразумевает обязательное участие органов госпожнадзора
во всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных,
культурно-зрелищных и иных объектов. Такая мера, отметил он, даст возможность обезопасить
людей от возможных рисков для их жизни.
"Законопроект определяет, что также граждане вправе
участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций", – добавил Вячеслав
Володин.
Напомним, профильная рабочая группа была создана в Госдуме 28
марта по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Оно было отдано после трагедии
в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где в результате пожара погибли
десятки людей, включая детей. В состав группы вошли восемь руководителей
профильных думских комитетов и депутаты, в том числе из Кемеровской области.