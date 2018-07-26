Нижняя палата парламента окончательно приняла проект закона о расширении списка редких (орфанных) заболеваний. В перечень добавляются еще пять болезней. Для их лечения, как и для других, входящих в этот список, государство будет централизованно закупать специальные препараты.

Нижняя палата парламента окончательно приняла проект закона о расширении списка редких (орфанных) заболеваний. В перечень добавляются еще пять болезней. Для их лечения, как и для других, входящих в этот список, государство будет централизованно закупать специальные препараты.Госдума расширила список редких заболеваний, для лечениякоторых лекарства закупаются за счет федерального бюджета. Депутаты принялизаконопроект, предложенный коллегами из верхней палаты парламента, в третьем,окончательном чтении.Как заявил думский спикер Вячеслав Володин, депутаты намереныследить за исполнением закона и будут контролировать ситуацию с лекарственнымобеспечением пациентов с орфанными заболеваниями. По словам председателя нижнейпалаты парламента, сегодняшнее принятие поправок "позволит оказатьжизненно необходимую помощь конкретным людям, страдающим редкимизаболеваниями".Отметим, что поддержанная депутатами инициатива расширяетпрограмму "Семь нозологий", включая в нее еще пять наиболее затратныхзаболеваний. Речь идет о гемолитико-уремическом синдроме, юношеском артрите ссистемным началом, и мукополисахаридоз трех типов.После того, как под законом поставит подпись президентВладимир Путин, финансовое обеспечение препаратов для их лечения будет возложенона федеральный бюджет вместо региональных. За централизованную закупку будет отвечатьМинистерство здравоохранения.В настоящее время федеральный бюджет выделяет средства назакупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу"Семь высокозатратных нозологий". Приобретение препаратов от еще 24 нозологийявляется обязанностью бюджетов субъектов Федерации. При этом, стоит отметить,что только по трем заболеваниям лечение каждого пациента обходится региону около100 миллионов рублей ежегодно.По состоянию на октябрь прошлого года в России былозарегистрировано 2069 (1556 – это дети) человек с нозологиями, включенными депутатами в новыйсписок орфанных заболеваний. По данным разработчиковзаконопроекта, стоимость лечения для всех пациентов составит 10 миллиардов рублейв год (эта сумма еще может сократиться на 20-30% за счет централизованнойзакупки). Новые правила должны вступить в силу с 2019 года.