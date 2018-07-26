Уже в ближайшую осеннюю сессию нижняя палата парламента может начать работать по новому графику. Завтра, 27 июля на обсуждение депутатов будет вынесено соответствующее предложение. Его автором выступил думский спикер Вячеслав Володин, который считает, что изменения помогут повысить эффективность депутатской работы.

Уже в ближайшую осеннюю сессию нижняя палата парламента может начать работать по новому графику. Завтра, 27 июля на обсуждение депутатов будет вынесено соответствующее предложение. Его автором выступил думский спикер Вячеслав Володин, который считает, что изменения помогут повысить эффективность депутатской работы.В ходе предпоследнего пленарного заседания, которое проходит26 июля, председатель нижней палаты предложил коллегам-депутатам обсудитьвозможность изменения графика заседаний и ряда других мероприятий в рамках работыпарламентариев. Так, если предложение будет поддержано большинствомзаконодателей, то заседание Совета Думы будет проходить по понедельникам в15:00, а пленарные заседания – со вторника по четверг с 10:00 до 14:00 безперерыва."Это будет плюс по времени в отличие от предыдущегоплана графика, когда мы работали два дня, – цитирует Вячеслава Володина . – Такжемы можем проводить по вторникам, средам и четвергам заседания комитетов послеобеда".По словам думского спикера, выступления депутатов от фракцийпредлагается заслушивать перед началом "пленарок" по вторникам ичетвергам. А время на "правительственные часы" зарезервировать насреду с 10:00 до 12:00.Как отметил председатель нижней палаты парламента, принынешнем графике, в котором существуют и дополнительные заседания, страдаетработа в комитетах. А она, уверен Володин, "должна быть более динамичной иорганизованной".Члены думских комитетов, по его словам, должны иметьвозможность проводить заседания и слушания с экспертами. "Поэтому новыйвозможный график будет для них лучше", – пояснил спикер, предложив обсудить новыйграфик завтра, в ходе завершающего весеннюю сессию пленарного заседания палаты.Напомним, в настоящее время депутаты Госдумы собираются напленарные заседания во вторник (с 10:00 до 18:00) и четверг (с 10:00 до 15:00).Совет Госдумы созывается дважды в неделю – в понедельник (14:00) и среду(10:00). Заседания комитетов, комиссий и фракций проходят в понедельник, средуи пятницу.Однако, с учетом разбора законодательных завалов,доставшихся депутатам от предыдущих думских созывов, график работы законодателей становится заметно плотнее – парламентарии нередко принимаютрешения о проведении дополнительных "пленарок". К примеру, впоследнюю рабочую неделю весенней сессии в Госдуме запланировано сразу четырезаседания (последнее состоится в пятницу, 27 июля).