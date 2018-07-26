Трехмесячная малышка звезд Дома-2 Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко переживает непростой период. Дело в том, что у Василисы режутся зубки.

Трехмесячнаямалышка звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко переживаетнепростой период. Дело в том, что у Василисы режутся зубки.На своей страничке в Instagram Оля призналась,что жизнь дочки сейчас облегчают различные гели и специальные свечи. Счастливыеродители ждут не дождутся появления первого зуба."У нашей девочки Василисы уже режутся зубки.Мы даем ей грызунок. Слава Богу, есть различные гели и свечи,нам это очень помогает и облегчает жизнь. В общем, мы ждем,когда у нас вылезет первый зубик. А когда у ваших малышейпоявился первый зубик?" – написала молодая мама. Пользователи соцсетиактивно включились в беседу и пожелали Оле как можно больше терпения. Ведь обычнов этот период ребенок может страдать от болей и высокой температуры.Кроме того, мненияфолловеров по поводу того, на кого похожа Василиса, разделились. Однипосчитали, что девочка похожа на папу. А аргументом оппонентов стало то, что малютка уже можетпохвастаться шикарными длинными волосами, как у мамы, а такжекрасивыми большими глазами.Напомним, ранее ОльгаРапунцель вместе с мужем и трехмесячной дочкой вернулась на поляну.Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малышку повезут, по сути, вобщежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружениичужих людей.