Трехмесячная
малышка звезд Дома-2 Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко переживает
непростой период. Дело в том, что у Василисы режутся зубки.
Трехмесячная
малышка звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко переживает
непростой период. Дело в том, что у Василисы режутся зубки.
На своей страничке в Instagram Оля призналась,
что жизнь дочки сейчас облегчают различные гели и специальные свечи. Счастливые
родители ждут не дождутся появления первого зуба.
"У нашей девочки Василисы уже режутся зубки.
Мы даем ей грызунок. Слава Богу, есть различные гели и свечи,
нам это очень помогает и облегчает жизнь. В общем, мы ждем,
когда у нас вылезет первый зубик. А когда у ваших малышей
появился первый зубик?" – написала молодая мама. Пользователи соцсети
активно включились в беседу и пожелали Оле как можно больше терпения. Ведь обычно
в этот период ребенок может страдать от болей и высокой температуры.
Кроме того, мнения
фолловеров по поводу того, на кого похожа Василиса, разделились. Одни
посчитали, что девочка похожа на папу. А аргументом оппонентов стало то, что малютка уже может
похвастаться шикарными длинными волосами, как у мамы, а также
красивыми большими глазами.
Напомним, ранее Ольга
Рапунцель вместе с мужем и трехмесячной дочкой вернулась на поляну.
Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малышку повезут, по сути, в
общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружении
чужих людей.