Знаменитый певец, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета по культуре Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Этот факт подтвердили в Госдуме, при этом опровергнув сообщения некоторых СМИ о том, что артист находится в крайне тяжелом состоянии.

Знаменитый певец, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета по культуре Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Этот факт подтвердили в Госдуме, при этом опровергнув сообщения некоторых СМИ о том, что артист находится в "крайне тяжелом состоянии"."Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания", — сообщили "Интерфаксу" в нижней палате парламента.В свою очередь супруга Иосифа Кобзона Нелли отказалась комментировать данное сообщение.Как уточняет StarHit, последние годы артист борется с тяжелым заболеванием. Пресс-секретарь артиста подтвердила изданию, что состояние его здоровья "далеко от идеала".