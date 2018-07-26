Армия Израиля решила обнародовать имя и фотографию девушки, которая сбила Сирийский военный самолет, нарушивший воздушные границы. Истребитель Су-22, российского производства, был уничтожен противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана Ор Нааман.

Армия Израиля решила обнародовать имя и фотографию девушки, которая сбила Сирийский военный самолет, нарушивший воздушные границы. Истребитель Су-22, российского производства, был уничтожен противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана Ор Нааман.Командование Армии обороны Израиля сделало достоянием общественности имя военнослужащей, которая уничтожила сирийский истребитель Су-22. Выяснилось, что приказ об уничтожении самолета с помощью батареи "Патриот" отдала капитан Ор Нааман.Сообщается, что девушка командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил Израиля. В Тель-Авиве утверждают, что сирийский самолет нарушил воздушные границы, передает The Jerusalem Post.Ранее ракетная батарея под руководством Нааман сбила сирийский дрон-беспилотник, который также нарушил воздушное пространство Израиля. Тогда девушка заявила, что испытывает чувство гордости за действия солдат.Позже стало известно, что пилот "Сухолого" сознательно пошел на смерть. Эксперты объяснили, что летчики, не желающие попадать в плен, не катапультируются.Сирийский самолет Су-22 был сбит 24 июля ракетами Patriot. В Израиле заявили, что истребитель вошел в воздушное пространство страны и углубился два километра.