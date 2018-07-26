Звезда Голливуда Памела Андерсон сделала шокирующее откровенное признание. Модель и артистка рассказала, как занималась нетрадиционным сексом.

Звезда Голливуда ПамелаАндерсон сделала шокирующееоткровенное признание. Модель и артистка рассказала, как занималасьнетрадиционным сексом.Актриса, мечтамиллионов мужчин разных возрастов, заявила, что у нее был только плохой опытгрупповой близости. При этом она добавила, что в принципе ей не нравится сексбез любви и обязательств."У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошегогруппового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", -цитирует Памелу издание Dazed. Андерсон добавила, что был у нее мужчина,который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а оннаблюдал."Иногда этозвучит соблазнительно", – сказала модель о групповом сексе в целом. "Но яслишком романтична для этого", – отметила знаменитость.Также Андерсонрассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений. По еесловам, недавно она встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем илюбовником. Более того, они вырастили вместе детей. Памела заключила, что интимнаяжизнь – это всегда личный выбор каждого.Как писали Dni.Ru, ранее в июле актриса заявила,что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америкесовсем не соответствует действительности. При этом Андерсон добавила,что антироссийский настрой в Америке ее очень раздражает.