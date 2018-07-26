Звезда Голливуда Памела
Андерсон сделала шокирующее
откровенное признание. Модель и артистка рассказала, как занималась
нетрадиционным сексом.
Звезда Голливуда Памела
Андерсон сделала шокирующее
откровенное признание. Модель и артистка рассказала, как занималась
нетрадиционным сексом.
Актриса, мечта
миллионов мужчин разных возрастов, заявила, что у нее был только плохой опыт
групповой близости. При этом она добавила, что в принципе ей не нравится секс
без любви и обязательств.
"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего
группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", -
цитирует Памелу издание Dazed. Андерсон добавила, что был у нее мужчина,
который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а он
наблюдал.
"Иногда это
звучит соблазнительно", – сказала модель о групповом сексе в целом. "Но я
слишком романтична для этого", – отметила знаменитость.
Также Андерсон
рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений. По ее
словам, недавно она встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем и
любовником. Более того, они вырастили вместе детей. Памела заключила, что интимная
жизнь – это всегда личный выбор каждого.
Как писали Dni.Ru, ранее в июле актриса заявила,
что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америке
совсем не соответствует действительности. При этом Андерсон добавила,
что антироссийский настрой в Америке ее очень раздражает.