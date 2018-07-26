Важный гость на Территории смыслов. Всероссийский студенческий лагерь посетил зам. министра МЧС. Александр Чуприян прибыл на вертолёте. Встречали его областные чиновники и начальник региональных спасателей. Зам. министра осмотрел территорию лагеря, ему доложили о мерах пожарной безопасности на объекте, а также познакомили с условиями, в которых отдыхают и работают студенты.

Важный гость на Территории смыслов. Всероссийский студенческий лагерь посетил зам. министра МЧС. Александр Чуприян прибыл на вертолёте. Встречали его областные чиновники и начальник региональных спасателей. Зам. министра осмотрел территорию лагеря, ему доложили о мерах пожарной безопасности на объекте, а также познакомили с условиями, в которых отдыхают и работают студенты. После экскурсии состоялась встреча с участниками очередной смены. Александр Чуприян рассказал о себе и заявил, что за время службы вытащил из огня трёх женщин.Александр Чуприян, первый зам. министра МЧС России: "Первая женщина, у неё фамилия была Гробовская. Она 120 килограмм была, как я её дотащил до выхода, я не помню, но свершилось. Вторая была Погорелова, ей сам бог велел со мной повстречаться, а третья - Бессмертная".С 21 по 27 июля в лагере проходит тематическая смена Поколение доброй воли. Её участники - добровольцы и волонтёры. Поэтому многие вопросы касались взаимодействия тревожного ведомства и добровольцев. По мнению зам. министра, волонтёры и те, кто помогают профессиональным спасателям, всегда будут у тревожного ведомства в приоритете. А обсуждая вопросы безопасности, участники встречи не раз вспомнили трагедию в кемеровской "Зимней вишне". Напомню, из-за того, что в торговом центре не сработала система пожарной безопасности, погибло 60 человек, в том числе, 41 ребёнок.Александр Чуприян, первый зам. министра МЧС России: "Как правило, собственник делает минимум в вопросах безопасности, иначе это финансовые затраты, и на этом пытаются сэкономить. Это извечный вопрос мира, где грань, что первично прибыль или безопасность?"