Первая ракетка России Дарья Касаткина покидает розыгрыш турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup. Во втором круге московского соревнования теннисистка уступила словачке Тамаре Зиданшек.

Первая ракетка России Дарья Касаткина покидает розыгрыш турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup. Во втором круге московского соревнования теннисистка уступила словачке Тамаре Зиданшек.Касаткина уступила первый сет со счетом 4:6. Во второй партии она вернулась в игру и сравняла счет – 6:2. Впрочем, довести дело до волевой победы в поединке россиянке так и не удалось – в заключительном сете она проиграла – 4:6. Общая продолжительность поединка составила 1 час 56 минут.Таким образом, 13 ракетка мира выбыла из борьбы за главный трофей турнира, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. Зиданшек за выход в полуфинал поспорит с немкой Лаурой Зигемундой.