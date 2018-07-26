На саммите БРИКС в ЮАР происходит что-то неладное. Журналисты жалуются в соцсетях на очень плохую организацию встречи на высшем уровне.

На саммите БРИКС в ЮАР происходит что-то неладное.Журналисты жалуются в соцсетях на очень плохую организацию встречи на высшемуровне.В группу БРИКС, как известно, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Вкаждой из этих стран есть свои традиции. Журналисты пишут, что организаторы неучли их при выборе меню для гостей.В частности, их угощают говядиной, хотя на мероприятииприсутствует индийская делегация. А в Индии корова считается священнымживотным.Журналисты также жалуются на плохую беспроводную связь в пресс-центре:"Чтобы поймать сигнал, надо стоять с вытянутой рукой". Есть проблемы и сработой Wi-Fi-переводчиков."В аэропорту Йоханнесбурга, куда делегаты прилетели дляучастия в саммите БРИКС, контроль в общей очереди проходили все, включая игубернаторов, и министров", – сообщили входящие в кремлевский пул журналистыРИА Новости.Но самое смешное произошло на традиционной церемонии фотографированиялидеров стран БРИКС. Никому из президентов не удалось встать напротив флагасвоей страны. Путаница произошла из-заошибки организаторов, которые неправильно разложили на полу таблички с подсказками.Заметив ошибку, политики поменялись местами, однако ихположение по-прежнему не соответствовало расположенным за ними флагами. Так,китайский лидер Си Цзиньпин встал перед флагом ЮАР, премьер-министр ИндииНарендра Моди – перед бразильским, южноафриканский президент Сирил Рамафоса —перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер расположился у флага Индии,а президент России Владимир Путин – рядом с китайским.В ЮАР с 25 по 27 июля проходит саммит БРИКС. По завершениифорума лидеры стран группы подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогамдесяти лет работы организации.