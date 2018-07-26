На саммите БРИКС в ЮАР происходит что-то неладное.
Журналисты жалуются в соцсетях на очень плохую организацию встречи на высшем
уровне.
На саммите БРИКС в ЮАР происходит что-то неладное.
Журналисты жалуются в соцсетях на очень плохую организацию встречи на высшем
уровне.
В группу БРИКС, как известно, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В
каждой из этих стран есть свои традиции. Журналисты пишут, что организаторы не
учли их при выборе меню для гостей.
В частности, их угощают говядиной, хотя на мероприятии
присутствует индийская делегация. А в Индии корова считается священным
животным.
Журналисты также жалуются на плохую беспроводную связь в пресс-центре:
"Чтобы поймать сигнал, надо стоять с вытянутой рукой". Есть проблемы и с
работой Wi-Fi-переводчиков.
"В аэропорту Йоханнесбурга, куда делегаты прилетели для
участия в саммите БРИКС, контроль в общей очереди проходили все, включая и
губернаторов, и министров", – сообщили входящие в кремлевский пул журналисты
РИА Новости.
Но самое смешное произошло на традиционной церемонии фотографирования
лидеров стран БРИКС. Никому из президентов не удалось встать напротив флага
своей страны. Путаница произошла из-за
ошибки организаторов, которые неправильно разложили на полу таблички с подсказками.
Заметив ошибку, политики поменялись местами, однако их
положение по-прежнему не соответствовало расположенным за ними флагами. Так,
китайский лидер Си Цзиньпин встал перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии
Нарендра Моди – перед бразильским, южноафриканский президент Сирил Рамафоса —
перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер расположился у флага Индии,
а президент России Владимир Путин – рядом с китайским.
В ЮАР с 25 по 27 июля проходит саммит БРИКС. По завершении
форума лидеры стран группы подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам
десяти лет работы организации.