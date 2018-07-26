Российские медики рассказали о профилактике онкологии через грудное вскармливание. Полезно оно не только для малыша, но и для матери.

Российские медики рассказали о профилактике онкологии через грудноевскармливание. Полезно оно не только для малыша, но и для матери.По словам врача‐педиатраЛарисы Егоровой, естественное кормление является профилактикой ряда женскихзаболеваний. В их числе мастопатии и рака молочной железы.В России длительностьгрудного вскармливания в среднем не превышает восьми месяцев. Так происходитиз-за того, что матерям приходится рано выходить на работу. Эксперты же советуюткормить детей грудью до двух-трех лет.Егорова отметила, что в нашейстране рак молочной железы стоит на первом месте среди заболеваний и гибели уженщин. Обезопасить себя от страшного недуга можно грудным вскармливанием. "Этопрофилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии. Сейчаспрактически каждая девятая женщина имеет заболевание мастопатии. Это повышаетриск развития рака молочной железы", – цитирует педиатра телеканал .Такой же точки зренияпридерживается начальник Управленияорганизации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологииФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н. И. Пирогова Ирина Солдатова. По ее совам, проблема в том, что приоритетгрудного вскармливания недостаточно хорошо освещается и в СМИ, и вродовспомогательных учреждениях.