Российские медики рассказали о профилактике онкологии через грудное
вскармливание. Полезно оно не только для малыша, но и для матери.
Российские медики рассказали о профилактике онкологии через грудное
вскармливание. Полезно оно не только для малыша, но и для матери.
По словам врача‐педиатра
Ларисы Егоровой, естественное кормление является профилактикой ряда женских
заболеваний. В их числе мастопатии и рака молочной железы.
В России длительность
грудного вскармливания в среднем не превышает восьми месяцев. Так происходит
из-за того, что матерям приходится рано выходить на работу. Эксперты же советуют
кормить детей грудью до двух-трех лет.
Егорова отметила, что в нашей
стране рак молочной железы стоит на первом месте среди заболеваний и гибели у
женщин. Обезопасить себя от страшного недуга можно грудным вскармливанием. "Это
профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии. Сейчас
практически каждая девятая женщина имеет заболевание мастопатии. Это повышает
риск развития рака молочной железы", – цитирует педиатра телеканал .
Такой же точки зрения
придерживается начальник Управления
организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии
ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им.
Н. И. Пирогова Ирина Солдатова. По ее совам, проблема в том, что приоритет
грудного вскармливания недостаточно хорошо освещается и в СМИ, и в
родовспомогательных учреждениях.