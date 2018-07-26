Не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие небылицы про Крымский мост. Очередная страшилка гласит, что сооружению осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.

Не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякиенебылицы про Крымский мост. Очередная страшилка гласит, что сооружению осталосьстоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.Открывшийся в мае Крымский мост стал точкой притяжения вовсех смыслах: россияне стремятся проехать по нему, отправляясь в отпуск в Крым,а некоторые украинские политики и журналисты так и норовят придуматькакую-нибудь гадость про это грандиозное сооружение.Иногда работники пера привлекают и так называемых экспертови псевдоученых для того, чтобы еще раз уколоть Россию и принизить значение Крымскогомоста для жителей полуострова и для всей страны. Так поступило издание"Обозреватель", взяв интервью у Юрия Медовара. Это бывший научныйсотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий. В последние годы ончастенько общается с украинскими журналистами.Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост,оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "ЯкобыПутин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Нонужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказалМедовар.Говоря о грунтах, на которых стоит мост, он уточнил, что этополутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов тамнельзя было строить мост. Но это политическое решение, отметил псевдоэксперт."Самый лучший способ – его разобрать и про него забыть",– резюмировал господин Медовар.Кстати, два года назад этот же персонаж показывал своиглубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда онбезапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Причиной тому – грязевойвулканизм, водоносные горизонты, донные отложения и другие геологическиеособенности, которые не позволят даже забить сваи.Примерно тогда же многие украинские СМИ писали, что никакихработ на месте строительства Крымского моста не ведется, а все, что показываетроссийское телевидение, снимают на "Мосфильме". После открытия мостаэти же журналисты утверждали, что на сей раз российская пропаганда нарисовалаголограмму.Таких небылиц придумывали и ретранслировали десятки, видимо,не понимаю, что в век высоких технологий и интернета что-то скрыть от глаз общественностиневозможно. Наверное, следующим объектом для насмешек станет еще одинграндиозный проект, задуманный в России. В Незалежной по нему пока прошлисьвсего один раз, заявив, что он строится для нападения на Украину.Речь идет о мосте на остров Сахалин. Гигантское сооружениедлиной 580 километров станет самымдлинным мостом на планете. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длинакоторого составит всего семь километров, планируется построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре истанции Ныш на Сахалине.Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и болеедесяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко вовторник, 24 июля президент Владимир Путин заявил, что мост уже давно являетсямечтой людей, живущих на острове.Идея построить мост, соединяющий изолированный остров состальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект считалсяслишком дорогим и трудновыполнимым. При Сталине планировалось строительство имоста, и тоннеля на Сахалин.Тоннель даже начали строить в 1952 году, но цепочка событий,случившихся в стране после смерти Сталина, привела к тому, что прокладыватьтоннель попросту стало некому – подавляющее большинство заключенных,трудившихся на этой стройке, было амнистировано.С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправойВанино – Холмск. Зимой она работает, что называется, по фактической погоде.Циклоны, регулярно накрывающие Сахалин и частые штормы "закрывают"переправу иногда не несколько дней. В непогоду перестают летать и самолеты:люди сутками сидят в аэропортах и ждут вылета.Мост на Сахалин стал бы для жителей острова настоящимспасением. Именно из-за неразвитой транспортной составляющей за последние 25лет с острова на материк уехала почти треть населения и отток не прекращается.Численность прибывающих сюда мигрантов с материка и из соседних с Россией странниже, чем численность сахалинцев, уезжающих с острова. Хотя Сахалин по-прежнемукрупнейший по населению остров России.Что касается Крымского моста, то в 2019 году по немуоткроется регулярное железнодорожное сообщение. Сейчас там начались работы поукладке полотна, используется технология бесшовного пути. Благодаря ей поездкана поезде по мосту будет комфортной, а вагонах практически не будет слышнохарактерного шума.