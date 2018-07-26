Не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие
небылицы про Крымский мост. Очередная страшилка гласит, что сооружению осталось
стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.
Не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие
небылицы про Крымский мост. Очередная страшилка гласит, что сооружению осталось
стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.
Открывшийся в мае Крымский мост стал точкой притяжения во
всех смыслах: россияне стремятся проехать по нему, отправляясь в отпуск в Крым,
а некоторые украинские политики и журналисты так и норовят придумать
какую-нибудь гадость про это грандиозное сооружение.
Иногда работники пера привлекают и так называемых экспертов
и псевдоученых для того, чтобы еще раз уколоть Россию и принизить значение Крымского
моста для жителей полуострова и для всей страны. Так поступило издание
"Обозреватель", взяв интервью у Юрия Медовара. Это бывший научный
сотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий. В последние годы он
частенько общается с украинскими журналистами.
Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост,
оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "Якобы
Путин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но
нужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказал
Медовар.
Говоря о грунтах, на которых стоит мост, он уточнил, что это
полутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов там
нельзя было строить мост. Но это политическое решение, отметил псевдоэксперт.
"Самый лучший способ – его разобрать и про него забыть",
– резюмировал господин Медовар.
Кстати, два года назад этот же персонаж показывал свои
глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда он
безапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Причиной тому – грязевой
вулканизм, водоносные горизонты, донные отложения и другие геологические
особенности, которые не позволят даже забить сваи.
Примерно тогда же многие украинские СМИ писали, что никаких
работ на месте строительства Крымского моста не ведется, а все, что показывает
российское телевидение, снимают на "Мосфильме". После открытия моста
эти же журналисты утверждали, что на сей раз российская пропаганда нарисовала
голограмму.
Таких небылиц придумывали и ретранслировали десятки, видимо,
не понимаю, что в век высоких технологий и интернета что-то скрыть от глаз общественности
невозможно. Наверное, следующим объектом для насмешек станет еще один
грандиозный проект, задуманный в России. В Незалежной по нему пока прошлись
всего один раз, заявив, что он строится для нападения на Украину.
Речь идет о мосте на остров Сахалин. Гигантское сооружение
длиной 580 километров станет самым
длинным мостом на планете. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина
которого составит всего семь километров, планируется построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и
станции Ныш на Сахалине.
Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и более
десяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко во
вторник, 24 июля президент Владимир Путин заявил, что мост уже давно является
мечтой людей, живущих на острове.
Идея построить мост, соединяющий изолированный остров с
остальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект считался
слишком дорогим и трудновыполнимым. При Сталине планировалось строительство и
моста, и тоннеля на Сахалин.
Тоннель даже начали строить в 1952 году, но цепочка событий,
случившихся в стране после смерти Сталина, привела к тому, что прокладывать
тоннель попросту стало некому – подавляющее большинство заключенных,
трудившихся на этой стройке, было амнистировано.
С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправой
Ванино – Холмск. Зимой она работает, что называется, по фактической погоде.
Циклоны, регулярно накрывающие Сахалин и частые штормы "закрывают"
переправу иногда не несколько дней. В непогоду перестают летать и самолеты:
люди сутками сидят в аэропортах и ждут вылета.
Мост на Сахалин стал бы для жителей острова настоящим
спасением. Именно из-за неразвитой транспортной составляющей за последние 25
лет с острова на материк уехала почти треть населения и отток не прекращается.
Численность прибывающих сюда мигрантов с материка и из соседних с Россией стран
ниже, чем численность сахалинцев, уезжающих с острова. Хотя Сахалин по-прежнему
крупнейший по населению остров России.
Что касается Крымского моста, то в 2019 году по нему
откроется регулярное железнодорожное сообщение. Сейчас там начались работы по
укладке полотна, используется технология бесшовного пути. Благодаря ей поездка
на поезде по мосту будет комфортной, а вагонах практически не будет слышно
характерного шума.