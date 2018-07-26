В столицу Азербайджана Баку на фестиваль Жара продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.

В столицу Азербайджана Баку на фестиваль "Жара"продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.Прилетевших нафестиваль Валерию, Иосифа Пригожина, Яну Чурикову и других знаменитостей в холле ожидали танцоры внациональных костюмах. Они призывали всех присоединиться к веселью.Музыка оказаласьнастолько задорной, что в пляс пошел даже 56-летний Лепс, тем самым подставивсебя для бурного обсуждения в соцсетях. Позже к нему присоединилась телеведущая Яна Кошкина. А после того, как певец вернулся на место, танцевать вцентр круга пригласили его дочь Ингу.Не упустил возможностизапечатлеть на видео зажигательный танец певца Иосиф Пригожин. Записью он поделилсяна своей страничке в Instagram. Похожим роликом поделилась и телеведущая ЯнаЧурикова. При этом она отметила, что снимает мировой эксклюзив. "Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже,чем поет!", – восхитилась ведущая.Присоединились кЧуриковой и фолловеры. Они похвалили движениями певца, добавив, что "Григорий Викторович как всегда на высоте". "Лепс красиво танцуетс душой", "Лепс классно танцует!".Напомним, "Жара" пройдетв Баку с 26 по 29 июля. Создателями мероприятия являются певец и музыкант Эмин Агаларов,основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников изаслуженный артист России Григорий Лепс.