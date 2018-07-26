В столицу Азербайджана Баку на фестиваль Жара
продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.
В столицу Азербайджана Баку на фестиваль "Жара"
продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.
Прилетевших на
фестиваль Валерию, Иосифа Пригожина, Яну Чурикову и других знаменитостей в холле ожидали танцоры в
национальных костюмах. Они призывали всех присоединиться к веселью.
Музыка оказалась
настолько задорной, что в пляс пошел даже 56-летний Лепс, тем самым подставив
себя для бурного обсуждения в соцсетях. Позже к нему присоединилась телеведущая Яна Кошкина. А после того, как певец вернулся на место, танцевать в
центр круга пригласили его дочь Ингу.
Не упустил возможности
запечатлеть на видео зажигательный танец певца Иосиф Пригожин. Записью он поделился
на своей страничке в Instagram. Похожим роликом поделилась и телеведущая Яна
Чурикова. При этом она отметила, что снимает мировой эксклюзив. "Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже,
чем поет!", – восхитилась ведущая.
Присоединились к
Чуриковой и фолловеры. Они похвалили движениями певца, добавив, что "Григорий Викторович как всегда на высоте". "Лепс красиво танцует
с душой", "Лепс классно танцует!".
Напомним, "Жара" пройдет
в Баку с 26 по 29 июля. Создателями мероприятия являются певец и музыкант Эмин Агаларов,
основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и
заслуженный артист России Григорий Лепс.