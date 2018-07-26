Высказывание лидера группы Машина времени снова подняли волну возмущения среди россиян. Андрей Макаревич считает, что Россия должна была купить Крым у Украины.

Высказывание лидера группы "Машина времени" сноваподняли волну возмущения среди россиян. Андрей Макаревич считает, что Россиядолжна была купить Крым у Украины.Крым – российская земля, а Россия никогда не торговаласвоими землями. Так в Сети комментируют заявление Макаревича, прозвучавшее вэфире одной из радиостанций."Я считаю, что если так был необходим Крым, вотнастолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найтидругие пути. Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваютсякак-то дипломаты, страны. Тем более что они так хотели жить в России, как выутверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил",– сказал музыкант в программе "Особое мнение" на радио "ЭхоМосквы".Пользователи Сети не только возмутились идеей Макаревича, нои напомнили ему исторические факты. Ведь полуостров был фактически подарен УкраинскойССР в 1954 году – так что после распада Советского Союза Киеву следоваловернуть его России. Кроме того, следуя логике лидера "Машины времени",Украина должна платить за все города, которые оказались в ее составе послеразвала СССР.Последовали и более радикальные предложения. Так, один изкомментаторов заметил, что музыкант мелочится – тогда уж России надо было всюУкраины покупать. "Украинцы вон сколько долгов понаделали. Благо современныйзолотовалютный запас РФ позволяет (всего-то 15% от него долг Незалежной) – и катайсятуда на здоровье с концертами", – написал автор.В целом же комментаторов возмутила рыночная логикаМакаревича – в его мире, по мнению пользователей, покупается и продается все. ОднакоРоссия не намерена торговать своими землями, к которым относится и Крым, пишет"Экономика сегодня".Это далеко не первое скандальное заявление музыканта. С 2014года, момента воссоединения полуострова с Россией, он неоднократно высказывалсвое негативное отношение к крымсому референдуму. А россиян Макаревич называет"злобными дебилами".