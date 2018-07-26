Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза произвела фурор своими рассуждениями о том, что 10+10 будет 20. Представители отечественного шоу-бизнеса рассыпались в комплиментах малышке.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза произвела фурор своими рассуждениями о том, что 10+10 будет 20. Представители отечественного шоу-бизнеса рассыпались в комплиментах малышке.Максим Галкин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram с завидной регулярностью публикует фотографии и видео своих двойняшек – сына Гарри и дочери Лизы, которым в сентябре исполнится пять лет. Однако настоящей сенсацией стал ролик, где юная Лиза с умным видом рассуждает о том, почему 10+10 будет 20. "Новая арифметика от Лизы " – коротко подписал видео Максим Галкин.Комментарии зашкалили. Не остались в стороне и представители российского шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин написал: "Невероятная девочка. Прелесть", а певицы Светлана Лобода и Лолита Милявская даже не смогли подобрать слов от умиления, поэтому оставили лишь сердечки и смайлики.Оказались сраженными наповал и Анастасия Волочкова с Полиной Гагариной. Если первая ограничилась короткой фразой: "Это чудо!", то вторая была более словоохотлива. "Максим, она сладкая зефирка! Любуюсь", – призналась популярная исполнительница. Комплимент оставила участница группы "Фабрика" Александра Савельева, сообщившая, что Лиза – "невероятный ребенок".Не осталась в стороне даже язвительная Ксения Собчак. Видимо, после того, как сама стала матерью, острая на язык телеведущая пересмотрела свои взгляды на детей. "Господи какая прекрасная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заявила скандально известная телеблондинка.В полном восторге и прочие пользователи Сети. "Все видео с Малышкой я пересматриваю миллион раз и сохраняю Просто передать не могу на сколько она прекрасная и очаровательная И вы безумно крутые родители !!!", "Смех продлевает жизнь! Лиза – продлевает жизнь!", "Какая Симпатюлечка!!! Супер арифметика, надо взять на заметку))))", "Я валяюсь от такой прекрасной Лизы", – высказались подписчики.