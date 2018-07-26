Популярная актриса Мария Аронова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой Мой герой на канале ТВЦ. Артистка рассказала о личной жизни.

Популярная актриса Мария Аронова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВЦ. Артистка рассказала о личной жизни.Мария Аронова успешная театральная и кинематографическая актриса. Она много играет и снимается, регулярно гастролирует. Однако артистка не забывает и о семье. Мария замужем, у нее взрослый сын Владислав и дочь-подросток Серафима.Примечательно, что наследник также выбрал актерскую стезю. Он окончил Щукинское училище и успешно работает в театре им. Вахтангова. "Владик – ходячая мудрость. Ему 26 лет, он зарабатывает деньги, он ответственный, надежный мужчина, хороший муж и отец, фантастический сын. Он очень трезво смотрит на вещи, иногда говорит: "Нет, мам, ты ошибаешься". Я начинаю спорить, и в итоге мы приходим к тому, что он был прав", – рассказала Аронова.По словам актрисы, дочь Серафима абсолютно другая. "В свои 13 лет она доверчивая, нежная, ласковая. Я часто разговариваю с ней про интернет, про социальные сети, в которых, к сожалению, сидят наши дети. Приходишь, она в каком-то чудовищном состоянии, начинаешь копаться, оказывается, ей кто-то "лайк" не поставил..." – сообщила актриса.Вне работы Аронова очень домашняя, а к некоторым бытовым вопросам особенно трепетна. "Я испытываю физическую боль от пыли, косо поставленного предмета, неправильно заправленной кровати. Может, это связано с годом Крысы, в который я родилась. Я – норное животное, мне важно пространство, в котором я нахожусь. В нашем доме есть комната Жени, моего мужа, она называется "Бункер", там стихийное бедствие. Я туда не захожу, это моя договоренность с ним", – призналась Мария.