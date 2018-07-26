В Краснокамске Пермского края арестована мать 14-летней школьницы, скончавшейся от истощения. После уточнения обстоятельств дела ей предъявлено обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Суд проходил в закрытом режиме.

В Краснокамске Пермского края арестована мать 14-летней школьницы, скончавшейся от истощения. Ранее краевое управление СК завело дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", однако после уточнения обстоятельств дела ей предъявлено обвинение в "убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью".Как сообщает управление СК РФ по Пермскому краю, женщина арестована по решению суда на время следствия.Кроме того, ранее было возбуждено еще одно уголовное дело – по статье "Халатность", по которой могут пойти должностные лица, которые вовремя не обратили внимание на состояние девочки и не предприняли необходимых мер.Как сообщалось ранее, мать практически не кормила свою 14-летнюю дочь, с мая она начала сильно худеть, что заметили одноклассники и учителя. Кроме того, знакомые теперь говорят, что она жаловалась на отсутствие дома еды. Однако мать якобы уверяла, что дочь сама отказывалась есть.Позже, когда девочка умерла, появилась информация, будто следователи не нашли в доме еды.В настоящее время следователями уже проведено более сотни допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъята вся необходимая документация, а также назначен ряд судебных экспертиз.