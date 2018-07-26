Канцлер Германии Ангела Меркель тайно встретилась с
начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Информации в прессе об этой
встрече немного, но немецкий таблоид Bild рассуждает на тему– для чего Меркель понадобилось вести секретные
переговоры с высокопоставленными российскими военными.
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно встретилась с
начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Информации в прессе об этой
встрече немного, но немецкий таблоид Bild рассуждает на тему– для чего Меркель понадобилось вести секретные
переговоры с высокопоставленными российскими военными.
Таинственная встреча занимает умы наблюдателей в Берлине: Ангела
Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас встретились с шефом российского
генерального штаба Валерием Герасимовым и российским министром иностранных дел
Сергеем Лавровым.
Разговор с глазу на глаз прошел без журналистов и телекамер в
ведомстве федерального канцлера. Речь шла, вероятно, о том, как удержать
подальше от границ с Израилем поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии,
предполагает немецкое издание.
Эта тайная встреча не на шутку разозлила немецкую оппозицию.
"Достойно сожаления и вызывает недоумение, что Берлин молчит о содержании
разговоров на встрече с русскими высокопоставленными политиками. Это молчание
делает встречу подозрительной", – заявил эксперт по внешнеполитическим
вопросам СвДП Биджан Джир-Сарай.
Bild утверждает, что генерал Герасимов считается главным
стратегом российской операции в Сирии. Кроме того, российский военачальник
из-за своей роли в событиях на Украине еще с апреля 2014 года числится в
европейском санкционном списке.
Как же он прилетел в Германию? Очевидно, что власти страны сделали
исключение. Видимо, очень уж была важна встреча с Меркель, о точном содержании
которой правительство хранит молчание.
Немецкие журналисты называют Герасимова самым влиятельным
человеком в российской армии и одним из наиболее опытных кремлевских военных.
Он считается стратегом от бога – в том числе и в закулисных делах, пишет газета
и приводит его краткую биографию.
Герасимов родился в рабочей семье, уже в 16 лет поступил в
военную академию и заканчивал одну военную школу за другой с отличием. Позднее
он попал в престижную Академию генерального штаба российских вооруженных сил в
Москве.
С начала 2000-х годов Герасимов занимает важные посты в
непосредственной близости от президента Путина. Близость к главе государства вознесла
генерала на олимп российских вооруженных сил. В 2012 году Путин назначил Герасимова
начальником Генштаба.