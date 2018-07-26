Канцлер Германии Ангела Меркель тайно встретилась с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Информации в прессе об этой встрече немного, но немецкий таблоид Bild рассуждает на тему– для чего Меркель понадобилось вести секретные переговоры с высокопоставленными российскими военными.

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно встретилась сначальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Информации в прессе об этойвстрече немного, но немецкий таблоид Bild рассуждает на тему– для чего Меркель понадобилось вести секретныепереговоры с высокопоставленными российскими военными.Таинственная встреча занимает умы наблюдателей в Берлине: АнгелаМеркель и министр иностранных дел Хайко Маас встретились с шефом российскогогенерального штаба Валерием Герасимовым и российским министром иностранных делСергеем Лавровым.Разговор с глазу на глаз прошел без журналистов и телекамер введомстве федерального канцлера. Речь шла, вероятно, о том, как удержатьподальше от границ с Израилем поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии,предполагает немецкое издание.Эта тайная встреча не на шутку разозлила немецкую оппозицию."Достойно сожаления и вызывает недоумение, что Берлин молчит о содержанииразговоров на встрече с русскими высокопоставленными политиками. Это молчаниеделает встречу подозрительной", – заявил эксперт по внешнеполитическимвопросам СвДП Биджан Джир-Сарай.Bild утверждает, что генерал Герасимов считается главнымстратегом российской операции в Сирии. Кроме того, российский военачальникиз-за своей роли в событиях на Украине еще с апреля 2014 года числится вевропейском санкционном списке.Как же он прилетел в Германию? Очевидно, что власти страны сделалиисключение. Видимо, очень уж была важна встреча с Меркель, о точном содержаниикоторой правительство хранит молчание.Немецкие журналисты называют Герасимова самым влиятельнымчеловеком в российской армии и одним из наиболее опытных кремлевских военных.Он считается стратегом от бога – в том числе и в закулисных делах, пишет газетаи приводит его краткую биографию.Герасимов родился в рабочей семье, уже в 16 лет поступил ввоенную академию и заканчивал одну военную школу за другой с отличием. Позднееон попал в престижную Академию генерального штаба российских вооруженных сил вМоскве.С начала 2000-х годов Герасимов занимает важные посты внепосредственной близости от президента Путина. Близость к главе государства вознеслагенерала на олимп российских вооруженных сил. В 2012 году Путин назначил Герасимованачальником Генштаба.