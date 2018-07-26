В откровенном интервью глянцевому журналу Юлия Высоцкая бросила шуточную фразу про четвертый месяц беременности. Поклонники телеведущей тут же начали обсуждать что это было: неужели намек на интересное положение?

В откровенном интервью глянцевому журналу Юлия Высоцкая бросила шуточную фразу про четвертый месяц беременности. Поклонники телеведущей тут же начали обсуждать что это было: неужели намек на интересное положение?"Шутка Высоцкой про беременность – словно оговорочка по Фрейду. У нее на самом деле есть чувствонедостаточной материнской реализации. Юлия очень любит детей и хочет еще, ноесть ряд обстоятельств, ограничивающих ее в этом, – пояснила Dni.Ru – Дело в том, что Кончаловский –мужчина достаточно авторитарный и, конечно, он занимает главенствующую позициюв семье. По большом счету, все в их семье происходит так, как хочет или считаетнужным он, все развивается по сценарию отца семейства. Насколько я вижу,рождение других детей сейчас просто не входит в его планы. Он полностьюпосвятил себя творчеству и личной самореализации, и внимание Юлии он так жехотел бы сместить именно на саморазвитие, а дети могут стать помехой".В связи с этим, в ближайшее времяЮлии придется только мечтать о деторождении, считает гадалка. "Период больших страстей в их семье давно прошел,особенно со стороны Юлии к мужу. Сейчас в паре царит достаточноразмеренная обстановка, творческая, а отношения по-настоящему родственные.Связь крепкая, но ярких эмоций между ними давно нет. Возможно, именно этойяркости жизни Юлии сейчас и не хватает, поэтому она мечтает вновь стать мамой", – увидела в картах Таро Абравитова.