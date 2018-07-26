В откровенном интервью глянцевому журналу Юлия Высоцкая бросила шуточную фразу про четвертый месяц беременности. Поклонники телеведущей тут же начали обсуждать что это было: неужели намек на интересное положение?
В откровенном интервью глянцевому журналу Юлия Высоцкая бросила шуточную фразу про четвертый месяц беременности. Поклонники телеведущей тут же начали обсуждать что это было: неужели намек на интересное положение?
"Шутка Высоцкой про беременность – словно оговорочка по Фрейду. У нее на самом деле есть чувство
недостаточной материнской реализации. Юлия очень любит детей и хочет еще, но
есть ряд обстоятельств, ограничивающих ее в этом, – пояснила Dni.Ru – Дело в том, что Кончаловский –
мужчина достаточно авторитарный и, конечно, он занимает главенствующую позицию
в семье. По большом счету, все в их семье происходит так, как хочет или считает
нужным он, все развивается по сценарию отца семейства. Насколько я вижу,
рождение других детей сейчас просто не входит в его планы. Он полностью
посвятил себя творчеству и личной самореализации, и внимание Юлии он так же
хотел бы сместить именно на саморазвитие, а дети могут стать помехой".
В связи с этим, в ближайшее время
Юлии придется только мечтать о деторождении, считает гадалка. "Период больших страстей в их семье давно прошел,
особенно со стороны Юлии к мужу. Сейчас в паре царит достаточно
размеренная обстановка, творческая, а отношения по-настоящему родственные.
Связь крепкая, но ярких эмоций между ними давно нет. Возможно, именно этой
яркости жизни Юлии сейчас и не хватает, поэтому она мечтает вновь стать мамой", – увидела в картах Таро Абравитова.