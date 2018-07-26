Жалоб стало меньше. Омбудсмен по правам человека в России заявила, что владимирцы стали вдвое меньше жаловаться на социальные проблемы. Накануне Татьяна Москалькова посетила нашу область. Она приняла участие в работе всероссийского форума Территория смыслов на Клязьме. А также посетила Владимирский централ.

Жалоб стало меньше. Омбудсмен по правам человека в России заявила, что владимирцы стали вдвое меньше жаловаться на социальные проблемы. Накануне Татьяна Москалькова посетила нашу область. Она приняла участие в работе всероссийского форума "Территория смыслов" на Клязьме. А также посетила "Владимирский централ". Поводом для визита стало общение с украинцем Николаем Карпюком. Сейчас он отбывает наказание за участие в убийствах российских военнослужащих в ходе Первой чеченской войны. Сиделец пожаловался на неудобную конструкцию кровати. Другой осуждённый заявил, что к нему применялись силовые методы. Это заявление Москалькова обещала проверить лично.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: "Мы получили некоторую информацию, которую будем проверять, с точки зрения ее соответствия, потому что у каждого есть свое видение. К одному из заключенных применялись меры принуждения, нужно проверить их законность. Никто не пожаловался на плохое питание, у каждого есть возможность приобретать из магазина, никто не пожаловался на медицинское обслуживание Пожалуй, основные их претензии к самому обвинению и приговору, который они получили".Также омбудсмен затронула одну из самых обсуждаемых на сегодня тем в России - это повышение пенсионного возраста. Жалоб на новую реформу к Москальковой поступило чуть более 30. Люди считают, что повышение пенсионного возраста ущемляет их права. Но повышение пенсионного возраста омбудсмен пока назвала не реформой, а лишь законопроектом, который ещё будет дорабатываться. В частности, в разных уголках России пенсионный возраст может стать разным и зависеть от места проживания человека, его профессии и состояния здоровья.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: "Эти нормы, они уже созданы, в том числе и по нашему обращению, моему обращению, о досрочных пенсиях. Мы должны выстроить такую систему, которая бы исходила из условий вредного труда, тяжёлых условий труда, им должны остаться прежние возрастные рамки. Мы должны предоставить возможность досрочного выхода на пенсию в случае состояния определенного здоровья. Не будут исключены пенсии для преподавателей, учителей и медицинских сотрудников".Между тем, в эти выходные в России пройдут акции против повышения пенсионного возраста. Ожидается, что они будут массовыми. В нашей области за подобные митинги выступили, как минимум, две оппозиционные партии. Но поскольку мэрия их не согласовала - митинг протеста пройдёт в Городском парке, рядом со Звёздным домом. Для того, чтобы там выступать - согласия властей не требуется.