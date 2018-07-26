Столичные власти выступают за скорейшее решение вопроса с правовым статусом таких помещений. По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, для города нынешнее положение дел является очень острой проблемой.

Столичные власти выступают за скорейшее решение вопроса с правовым статусом таких помещений. По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, для города нынешнее положение дел является очень острой проблемой.Как сказал московский чиновник, для того, чтобы закрытьимеющиеся вопросы, связанные с покупкой и эксплуатацией апартаментов, надо принятьзаконодательное решение. Об этом Хуснуллин заявил во время выступления на всероссийскомсовещании "Новеллы законодательства о долевом строительстве""Надо это решение довести до логического завершения, -заявил он. – Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты —это 20-30% от ввода жилья". Если говорить об абсолютных цифрах, то вгороде ежегодно сдается в эксплуатацию 300 – 400 тысяч квадратных метров апартаментов.Отметим, что в настоящее время, из-за отсутствия статусажилого помещения собственники апартаментов не могут получить постояннуюрегистрацию. Кроме того, вопросы регулирования тарифов на коммунальные услуги ирешение проблем в таких домах не попадают под контроль Госжилинспекции.Также ввиду того, что закон причисляет апартаменты к нежилымпомещениям, на их жильцов не распространяется закон о тишине, действуют другиесанитарные нормы. Среди прочего для домов с апартаментами необязательна придомоваятерритория. На апартаменты не распространяется и действие закона о долевомстроительстве.Добавим, что законодательное решение проблем со статусомапартаментов находятся в приоритете у депутатов Госдумы. Как отмечает , рассмотрениесоответствующих поправок может состояться уже в ходе ближайшей осенней сессии,когда будут обсуждаться и другие проблемы долевого строительства.