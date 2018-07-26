Столичные власти выступают за скорейшее решение вопроса с правовым статусом таких помещений. По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, для города нынешнее положение дел является очень острой проблемой.
Столичные власти выступают за скорейшее решение вопроса с правовым статусом таких помещений. По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, для города нынешнее положение дел является очень острой проблемой.
Как сказал московский чиновник, для того, чтобы закрыть
имеющиеся вопросы, связанные с покупкой и эксплуатацией апартаментов, надо принять
законодательное решение. Об этом Хуснуллин заявил во время выступления на всероссийском
совещании "Новеллы законодательства о долевом строительстве"
"Надо это решение довести до логического завершения, -
заявил он. – Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты —
это 20-30% от ввода жилья". Если говорить об абсолютных цифрах, то в
городе ежегодно сдается в эксплуатацию 300 – 400 тысяч квадратных метров апартаментов.
Отметим, что в настоящее время, из-за отсутствия статуса
жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную
регистрацию. Кроме того, вопросы регулирования тарифов на коммунальные услуги и
решение проблем в таких домах не попадают под контроль Госжилинспекции.
Также ввиду того, что закон причисляет апартаменты к нежилым
помещениям, на их жильцов не распространяется закон о тишине, действуют другие
санитарные нормы. Среди прочего для домов с апартаментами необязательна придомовая
территория. На апартаменты не распространяется и действие закона о долевом
строительстве.
Добавим, что законодательное решение проблем со статусом
апартаментов находятся в приоритете у депутатов Госдумы. Как отмечает , рассмотрение
соответствующих поправок может состояться уже в ходе ближайшей осенней сессии,
когда будут обсуждаться и другие проблемы долевого строительства.