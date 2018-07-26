В Москве простились с российским актером Александром Исаковым. Зрителям он запомнился по роли в сериале Счастливы вместе.

В Москве простились с российским актером АлександромИсаковым. Зрителям он запомнился по роли в сериале "Счастливы вместе".Александр Исаков скончался 23 июля в одной из столичныхклиник. Как сообщается, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.Все произошло так быстро, что родные актера теперь винят врачей, что тене смогли спасти артиста.Как рассказала коллега Александра по театру, актриса ИннаВыходцева, Исаков почувствовал себя плохо за день до трагедии. Его отвезли вбольницу, где он скончался. Другие друзья заверяют, что актер перенесвоспаление легких на ногах и до последнего отказывался от госпитализации, передает РЕН ТВ.Артист 15 лет служил в Московском государственном театрекиноактера. Он был занят в самых популярных спектаклях – "Волшебнаятуфелька Золушки", "Щелкунчик и мышиный король", "Безумныйдень, или Женитьба Фигаро". В популярном сериале "Счастливы вместе"Александр исполнил эпизодическую роль режиссера – которая, тем не менее,запомнилась зрителям.