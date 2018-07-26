Посольство России в Вашингтоне прокомментировало Крымскую декларацию Госдепартамента США. Дипломаты предложили американским властям признать Косово частью Сербии.

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало "Крымскую декларацию" Госдепартамента США. Дипломаты предложили американским властям признать Косово частью Сербии.Российская сторона обвинила американских партнеров в том, что они живут в "иной реальности". По словам дипломатов, в США "пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году".Кроме того, в дипмиссии указали на неадекватность рекомендаций внешнеполитического ведомства США из-за прежних предостережений Госдепа от посещения ЧМ-2018. Дипломаты отметили, что в период мундиаля в России побывали более 90 000 американских болельщиков, передает ."Несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают сотни тысяч граждан Украины", – говорится в заявлении посольства России в США. Ко всему прочему, там регулярно выступают Американские музыканты и спортсмены.Напомним, что в "крымской декларации" Госдепа США провозглашается отказ "в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права". Более того, американской стороной заявляется готовность "следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".Ранее сообщалось, что Киев намерен ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. По словам главы прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, вопреки тому, что подобные нарушения украинского законодательства постоянно фиксируются, никаких санкций за это не применяется.