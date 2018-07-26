Госсекретарь США Майк Помпео так и не пришел на работу. Все потому, что его в буквальном смысле не выпускали из Конгресса. Там захотели узнать, что подслушал и подсмотрел Помпео во время диалога Путина и Трампа в Хельсинки. Ответ разочаровал парламентариев, жаждущих продолжения американского политического сериала о русском следе.

Госсекретарь США Майк Помпео так и не пришел на работу. Все потому, что его в буквальном смысле не выпускали из Конгресса. Там захотели узнать, что подслушал и подсмотрел Помпео во время диалога Путина и Трампа в Хельсинки. Ответ разочаровал парламентариев, жаждущих продолжения американского политического сериала о русском следе. Поэтому они решили сосредоточиться на уже полюбившихся заокеанской прессе сюжетах: футбольном мяче от Путина и якобы шпионившей в Вашингтоне россиянке Бутиной.Как и обещали российские дипломаты, в Вашингтоне не оставляют Марию Бутину без поддержки. Сегодня консульские сотрудники снова посетили россиянку в следственном изоляторе."По сведениям от адвоката, она в одиночке. На прошлой неделе, когда мы ее навещали, она еще была в приемном отделении", — рассказывает заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.За решеткой Мария Бутина останется минимум до 10 сентября. На этот день назначено следующее заседание. В американских СМИ при этом дело Бутиной подают так, будто и присяжные уже все решили, и приговор давно вынесен. Иначе как "агентом российской разведки" выпускницу университета в Вашингтоне не называют. Впрочем, во времена этого нового маккартизма под подозрением в шпионаже в Америке оказываются даже неодушевленные предметы.На CNN срочная новость. В футбольном мяче, который Путин подарил Трампу нашли электронный чип.Помните опасения по поводу подарка Путина Трампу? Оказывается, в подаренном футбольном мяче был чип с небольшой антенной, передающей сигнал на ближайшие телефоны. Замечу, это не русское прослушивающее устройство, а стандартная функция мячей Adidas. Этот чип очень сложно взломать, но нам известно, что одному хакеру это удалось в 2015 году", — утверждает американский ведущий.К чему эти словесные финты, понятно. Если русские взломали целые американские выборы, то что им стоит справиться с каким-то мячом. Эксперты в студии с удовольствием приняли пас."Неизвестно, поместили ли мяч в некое помещение для хранения подарков, или его уничтожили. Нам до сих пор неизвестно, что произошло с мячом", — говорит один из экспертов.Внутри мяча – опасная тайна, но еще более страшная тайна осталась за закрытыми дверями комнаты президентского дворца в Финляндии, где Путин и Трамп беседовали один на один. И вот под беспрецедентным давлением советник по национальной безопасности Белого дома сообщает: следующую встречу с президентом России президент США собирается провести все-таки в 2019 году, а не в нынешнем году, как он еще недавно хотел."Согласно последним заявлениям Белого дома, решение о проведении осенью второй встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, было приостановлено до тех пор, пока не завершится расследование Мюллера. До сих пор никто не знает, что произошло на саммите", — сообщает ведущая CNN.Узнать больше сенаторы рассчитывали от госсекретаря Майка Помпео, Он был в Хельсинки и, видимо, предчувствуя, что ожидает его на слушаниях, попытался подстраховаться. Госдеп выдал текст так называемой крымской декларации. Документ отсылает к похожей Декларации Уэллеса от 1940 года, речь в которой шла о Латвии, Эстонии и Литве. Как и тогда, теперь Вашингтон решил не признавать российскую юрисдикцию в Крыму. Из российского МИДа уже ответили.Впрочем, если это и была попытка хоть как-то успокоить разгневанную аудиторию, то очков Помпео не заработал. Первым за госсекретаря взялся сенатор-демократ Роберт Менендес."Рассказывал ли вам президент, о чем они с Владимиром Путиным беседовали 2 часа за закрытыми дверьми", — спросил Менендес."Президенты сами решают, с кем им проводить встречи, а с кем нет. Я уверен, у вас в жизни также были частные встречи один на один. У меня с президентом Трампом было несколько разговор на этот счет. Я также присутствовал на пресс-конференции, на которой он и президент Путин рассказали, о чем они беседовали все это время. Мне также посчастливилось пару раз поговорить с Сергеем Лавровым о позиции России относительно того, что происходит в мире. Я думаю, что у меня достаточно полная картина того, что происходит", — ответил Помпео.Менендес с сенатором республиканцем Линдси Грэмом сейчас в две руки пишут новый межпартийный законопроект по расширению антироссийских санкций. Помпео дал понять, что и сам может на каком-то этапе присоединится к созданию документа. Ни одна предыдущая администрация не была по отношению к России жестче: на разные лады госсекретарь повторял по ходу слушаний то, что часто пишет в своем Twitter Трамп."Я совершенно ясно дал понять русским, что будут серьезные последствия в связи с вмешательством в наши демократические процессы. Президент Трамп прекрасно осведомлен о вызовах, которые бросает нам и нашим союзникам Россия", — заявил Помпео.И все же в американской администрации настаивают: прогресса в отношениях не будет, если не вести диалог. Началом можно считать три пункта договоренностей, которые по итогам саммита собираются претворять в жизнь. Первый – это создание российско-американского бизнесфорума, второй – воссоздание совета по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Третий пункт касается Сирии. Россия и США собираются вместе работать над улучшением гуманитарной обстановки. Что касается Украины, то тут, как сказал американский госсекретарь, президенты согласились не соглашаться.