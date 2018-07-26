Злоумышленник неправомерно получил доступ к чужому аккаунту и, используя его, получил доступ к автомобилю, принадлежащему каршеринговой компании...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 17-летнего приезжего по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию обратился сотрудник одной из каршеринговых компаний. По его словам, к ним поступила жалоба от клиента о том, что под его аккаунтом в аренду была взята иномарка. За услугу с его карты списаны денежные средства, хотя сам мужчина в этот день сервисом компании не пользовался.Сотрудники Госавтоинспекции на Ленинградском проспекте задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Им оказался 17-летний молодой человек. Как установили полицейские, злоумышленник неправомерно получил доступ к чужому аккаунту и, используя его, уехал на автомобиле.Отделом дознания ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции Северного округа проводят мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности несовершеннолетнего.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29