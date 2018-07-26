В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в незаконном хранении около 100 граммов гашиша.В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93