Получив в одном из кафе от предпринимателя денежные средства, мужчина составил расписку, в которой указал, что инвестору будут ежемесячно выплачиваться проценты...

В Дорогомиловский районный суд г. Москвы направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением о мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступило заявление от одного из столичных предпринимателей, который сообщил, что его знакомый, занимающийся оптовой и розничной продажей компьютерной техники, смартфонов и мобильных телефонов, предложил заявителю выступить в качестве инвестора денежных средств для дальнейшего расширения бизнеса.Получив в одном из кафе на площади Киевского вокзала от предпринимателя денежные средства, мужчина составил расписку, в которой указал, что инвестору будут ежемесячно выплачиваться проценты, а вложенная сумма будет возвращена в полном объеме в течение нескольких месяцев. Однако через некоторое время мужчина перестал переводить проценты от займа и выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Московской области задержали подозреваемого и его соучастника - 30-летнего и 32-летнего жителей Московской области. Оперативниками была установлена причастность задержанных как минимум к шестнадцати эпизодам аналогичной противоправной деятельности, общий материальный ущерб от которой составил около 90 млн рублей.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93