На Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом мужчина ранил трех израильтян. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Преступник обезврежен ответным огнем. На месте ЧП работают спецслужбы. Обстоятельства случившегося выясняются.

На Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом мужчина ранил трех израильтян. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Преступник обезврежен ответным огнем.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, израильтяне склонны расценивать это нападение как теракт. Произошел инцидент в еврейском поселении Адам. На месте ЧП работают спецслужбы. Обстоятельства случившегося выясняются.