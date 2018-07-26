Около года назад Google провела масштабное обновление YouTube. Несмотря на осовремененный дизайн, сайт по-прежнему полагается на устаревшую веб-технологию теневого DOM API, которая поддерживается только в Chrome — собственном браузере поисковика. Из-за этого в сторонних просмотрщиках, таких как Firefox, Edge и Safari, сервис грузится очень медленно.

Около года назад Google провела масштабное обновление YouTube. Несмотря на осовремененный дизайн, сайт по-прежнему полагается на устаревшую веб-технологию "теневого" DOM API, которая поддерживается только в Chrome — собственном браузере поисковика. Из-за этого в сторонних просмотрщиках, таких как Firefox, Edge и Safari, сервис грузится очень медленно.Причины такого решения неясны. Как отмечает The Verge, Google могла бы обновить открытую JavaScript-библиотеку Polymer до более современных версий 2.0 или 3.0 с поддержкой старого API. Тем не менее, компания продолжает использовать на YouTube Polymer 1.0, вышедший еще в 2015 году.Возможно, в Google поступили так намеренно: если пользователи заходят на YouTube с другого браузера, им предлагают установить Chrome в качестве альтернативы. Те, кто ставят программу Google, замечают существенную разницу в скорости: элементы на странице порой подгружаются в пять раз быстрее, чем в других браузерах.Скорость загрузки YouTube на Microsoft Edge (слева) и ChromeПользователи Firefox, Edge и Safari, которые хотят избежать проблем с медленной загрузкой, могут вернуться на "классическую" версию YouTube. Сайт начнет загружаться в несколько раз быстрее, но часть функций будет потеряна — в частности, дизайн в "материальном" стиле и темный режим оформления.∎В YouTube для Android добавили режим инкогнито читайте такжеПользователям Firefox, чтобы вернуть старый дизайн, будет достаточно скачать расширение YouTube Classic. Тем, кто предпочитает Edge и Safari, потребуется установить кастомный скрипт для Tampermonkey.Для Edge:1. Скачайте Tampermonkey для Edge из магазина Microsoft2. Активируйте Tampermonkey в настройках, нажав на иконку с троеточием справа от адресной строки и выбрав в нем пункт "Расширения"3. Скачайте пользовательский скрипт, чтобы принудительно перевести YouTube в "классический" режимДля Safari:1. Скачайте Tampermonkey для Safari2. Разрешите установку Tampermonkey, когда браузер запросит подтверждение3. Скачайте пользовательский скрипт