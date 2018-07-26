Инсульт и вредные привычки дают о себе знать. С годами певец выглядит все хуже и вынужден прибегать к помощи друзей.
Инсульт и вредные привычки дают о себе знать. С годами певец выглядит все хуже и вынужден прибегать к помощи друзей.
Инсульт,
перенесенный Борисом Моисеевым в 2010 году, все таки сказывается на здоровье и
внешнем виде артиста. Усугубляет состояние и курение певца. Несмотря на
рекомендации врачей, он не отказался от вредной привычки. У артиста онемела верхняя
губа и левая рука.
В настоящее
время артист отдыхает в Юрмале, откуда и выкладывает фотографии в Instagram. Тем не менее поклонники заметили
нездоровый и уставший внешний вид певца. Что дало почву для размышлений насчет
состояния его здоровья.
На одной из
фотографий Моисеев шел под руку по побережью Рижского залива с арт-директором
Сергеем Горохом. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается с
трудом. Артист, несмотря на хорошую погоду, даже не улыбался. "Без настроения
вы", – констатировал подписчик. "Здоровья Вам, Борис", – написал другой. "Не
сдавайтесь", – добавил еще один юзер. "Силы и здоровья! Не смотря ни на что, оптимизма и куража!", -
пожелал фанат.