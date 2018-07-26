Инсульт и вредные привычки дают о себе знать. С годами певец выглядит все хуже и вынужден прибегать к помощи друзей.

Инсульт и вредные привычки дают о себе знать. С годами певец выглядит все хуже и вынужден прибегать к помощи друзей.Инсульт,перенесенный Борисом Моисеевым в 2010 году, все таки сказывается на здоровье ивнешнем виде артиста. Усугубляет состояние и курение певца. Несмотря нарекомендации врачей, он не отказался от вредной привычки. У артиста онемела верхняягуба и левая рука.В настоящеевремя артист отдыхает в Юрмале, откуда и выкладывает фотографии в Instagram. Тем не менее поклонники заметилинездоровый и уставший внешний вид певца. Что дало почву для размышлений насчетсостояния его здоровья.На одной изфотографий Моисеев шел под руку по побережью Рижского залива с арт-директоромСергеем Горохом. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается струдом. Артист, несмотря на хорошую погоду, даже не улыбался. "Без настроениявы", – констатировал подписчик. "Здоровья Вам, Борис", – написал другой. "Несдавайтесь", – добавил еще один юзер. "Силы и здоровья! Не смотря ни на что, оптимизма и куража!", -пожелал фанат.