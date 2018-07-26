Иосиф Кобзон действительно госпитализирован. Информацию о болезни народного артиста подтвердили в Госдуме.

Иосиф Кобзон действительно госпитализирован. Информацию оболезни народного артиста подтвердили в Госдуме.Проблемы со здоровьем у народного артиста СССР начались в2001 году. В 2004-м у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание исделали первую операцию, в 2009-м – вторую.26 июля появились сообщения о том, что мэтр отечественнойсцены попал в больницу, состояние Иосифа Давыдовича вызывает серьезныеопасения. Супруга артиста Нелли Кобзон подтвердила, что певец госпитализирован– однако опровергла сообщения о его крайне тяжелом состоянии.Коллеги народного артиста и депутата в Госдуме также подтвердили,что певец в больнице. "Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, норечь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторыеиздания", – приводит слова источника в нижней палате парламента "Интерфакс".Напомним, ранее супруга рассказала журналистам, что Кобзон неважно себя чувствовал, но после этого он встал и ходил. А в больницу отправился на плановое лечение, которое проходит раз в три месяца.Иосиф Давыдович недавно уже лежал в больнице. 18 июня любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование. По некоторым данным, певец находился в известном онкоцентре. Позднее он подтвердил, что проходит лечение в клинике, специализирующей на борьбе со злокачественными опухолями – но отметил, что чувствует себя хорошо.