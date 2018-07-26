Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически для хозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.

Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически дляхозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.Вечеринка состоялась в ночь на 25 июля. 26-летняя жительницаЭнгельса в Саратовской области зашла на огонек к своей старшей подруге, укоторой уже гостила третья участница истории.После обильных возлияний одна из подруг уснула. Тут гостьявнезапно заметила, что в квартире не убрано – и высказала это в лицо хозяйкедома. Вспыхнула ссора, во время которой у женщины в руке оказался нож.46-летняя хозяйка квартиры за свою неряшливость поплатилась50-ю ножевыми ударами. Злоумышленница била ее в голову, в шею и в грудь. Отполученных ран женщина скончалась.Убийца разбудила третью подругу и все ей рассказала.Посовещавшись, протрезвевшие женщины вызвали полицию. Которая и возбудилауголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.Dni.Ru писали о трагедии, которая разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.Женщине не нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. Очередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".Во время перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга в грудь. От полученных ран мужчина умер на месте.