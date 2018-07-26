Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически для
хозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.
Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически для
хозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.
Вечеринка состоялась в ночь на 25 июля. 26-летняя жительница
Энгельса в Саратовской области зашла на огонек к своей старшей подруге, у
которой уже гостила третья участница истории.
После обильных возлияний одна из подруг уснула. Тут гостья
внезапно заметила, что в квартире не убрано – и высказала это в лицо хозяйке
дома. Вспыхнула ссора, во время которой у женщины в руке оказался нож.
46-летняя хозяйка квартиры за свою неряшливость поплатилась
50-ю ножевыми ударами. Злоумышленница била ее в голову, в шею и в грудь. От
полученных ран женщина скончалась.
Убийца разбудила третью подругу и все ей рассказала.
Посовещавшись, протрезвевшие женщины вызвали полицию. Которая и возбудила
уголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.
Dni.Ru писали о трагедии, которая разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.Женщине не нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. Очередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".
Во время перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга в грудь. От полученных ран мужчина умер на месте.