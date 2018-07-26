Около полугода известная теннисистка Мария Шарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом. Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяют себе пикантные шалости в общественных местах.

Около полугода известная теннисистка МарияШарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом.Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяютсебе пикантные шалостив общественных местах.Утекшие недавно в Сетьоткровенные снимки парочки с итальянского курорта вызвали бурю обсуждений. Так,кто же такой любимый мужчина российской спортсменки?Александру Гилксу 39 лет, и он состоятельный человек. Спутник Шараповой родился вЛондоне в хорошей семье. Отец – доктор медицины, один из лучших в Британиидерматологов. Мать долгое время проработала в университете Оксфорда, вдепартаменте России и Восточной Европы.Александр учился в Итоне,где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Затем парень поступил вуниверситет Бристоля, где, в частности, изучал русский и испанский языки. Затем Гилкс переехал во Францию. Там он начал работать в известной компании-производителесумок и аксессуаров, сообщает "Спорт-Экспресс".В настоящеевремя избранник Марии Шараповой является со-основателем и президентом аукционного дома Paddle8. Крометого, Гилкс – членправления Нью-йоркской академии искусств. Он трижды входил в список 100 самыхвлиятельных людей в мире искусства.Что касается личной жизниАлександра, то у него был небольшой роман с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Долгое время возлюбленной Гилкса была дизайнерЭдвин Эклствайт. Свадьбу сыгралив 2012 году в Венеции. Однако в сентябре 2016-го пара рассталась.Гилкс не скрывает симпатий к России. По словам бизнесмена, его основныеинвесторы – русские, и с нашей страной у него особые отношения. Александрпризнался, что в детстве увлекался русской литературой.