Около полугода известная теннисистка Мария
Шарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом.
Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяют
себе пикантные шалости
в общественных местах.
Около полугода известная теннисистка Мария
Шарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом.
Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяют
себе пикантные шалости
в общественных местах.
Утекшие недавно в Сеть
откровенные снимки парочки с итальянского курорта вызвали бурю обсуждений. Так,
кто же такой любимый мужчина российской спортсменки?
Александру Гилксу 39 лет, и он состоятельный человек. Спутник Шараповой родился в
Лондоне в хорошей семье. Отец – доктор медицины, один из лучших в Британии
дерматологов. Мать долгое время проработала в университете Оксфорда, в
департаменте России и Восточной Европы.
Александр учился в Итоне,
где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Затем парень поступил в
университет Бристоля, где, в частности, изучал русский и испанский языки. Затем Гилкс переехал во Францию. Там он начал работать в известной компании-производителе
сумок и аксессуаров, сообщает "Спорт-Экспресс".
В настоящее
время избранник Марии Шараповой является со-основателем и президентом аукционного дома Paddle8. Кроме
того, Гилкс – член
правления Нью-йоркской академии искусств. Он трижды входил в список 100 самых
влиятельных людей в мире искусства.
Что касается личной жизни
Александра, то у него был небольшой роман с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Долгое время возлюбленной Гилкса была дизайнер
Эдвин Эклствайт. Свадьбу сыграли
в 2012 году в Венеции. Однако в сентябре 2016-го пара рассталась.
Гилкс не скрывает симпатий к России. По словам бизнесмена, его основные
инвесторы – русские, и с нашей страной у него особые отношения. Александр
признался, что в детстве увлекался русской литературой.