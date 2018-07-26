16-летняя дочь Григрия Лепса Ева сегодня участвует сегодня во всех главных мероприятиях лета – только что в составе Cosmos Girls пела на Лайма. Рандеву. Юрмала. А теперь приехала в Баку, где проходит главный фестиваль года – Жара.

16-летняя дочь Григрия Лепса Ева сегодня участвует сегодня во всех главных мероприятиях лета – только что в составе Cosmos Girls пела на "Лайма. Рандеву. Юрмала". А теперь приехала в Баку, где проходит главный фестиваль года – "Жара".55-летний певец и продюсер Григорий Лепс помог дочери Еве осуществить мечту и создать поп-группу. В состав Cosmos Girls входят 16-летняя Ева Лепс, 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан. Но насколько легко было отпускать ребенка в логово шоу-бизнеса? С этим вопросом к Лепсу перед его выступлением на фестивале "Жара" обратился корреспондент Dni.ru."Девочки только делают первые шаги на сцене, их трое, они способные. – улыбается Лепс. – Но я с опаской принял решение дочери выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, я по себе знаю. Но пусть пробуют, а я помогу, чем смогу".В июне у группы вышел клип на дебютную композицию "Музыка". "Ну ничего, я в 16 лет тоже пел только одну песню – "Натали" называлась", – пошутил Лепс.Интересно, что Ева Лепс после окончания школы планировала поступать на факультет международной журналистики МГИМО и о сцене не думала. "Никогда не говори "никогда" Я всегда была творческим человеком, любила пробовать что-то новое. Брала уроки фортепиано, играла в детском театре. А сегодня получаю невероятное удовольствие от занятий вокалом и хочу развиваться дальше. Не думаю, что папа этого от меня ожидал. Но и сильно против не был", – заявила в одном из первых интервью юная артистка.