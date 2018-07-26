По месту временного проживания подозреваемой обнаружено 5 свертков с веществом растительного происхождения, общей массой около 3 килограммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали 48-летнюю приезжую по подозрению в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 48-летняя приезжая занималась распространением крупных партий наркотиков на территории столичного региона. Злоумышленница была задержана в квартире одного из домов на территории Западного округа столицы.По месту временного проживания подозреваемой обнаружено 5 свертков с веществом растительного происхождения, общей массой около 3 килограммов. Исследованием установлено, что в одном из свертков находится наркотическое средство – марихуана, массой более 500 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве