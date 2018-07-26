Российский музыкант Дмитрий Маликов удалил из соцсетей шутку, в которой прошелся по всему отечественному шоу-бизнесу. Однако лавину народного гнева было уже не остановить.

Российский музыкант Дмитрий Маликов удалил из соцсетей шутку, в которой прошелся по всему отечественному шоу-бизнесу. Однако лавину народного гнева было уже не остановить.Безобидную, по мнению Маликова, шутку оценили лишь единицы. Подавляющее большинство обитателей Сети набросились на певца с обвинениями в антисемитизме и гомофобии.Спустя час после публикации провокационной хохмы Маликов все-таки сдался перед напором общественного порицания и удалил пост. Однако держащий руку на пульсе поколения певец не учел главного правила Сетито, что попало в Интернет, останется там навсегда.Таким образом, неудавшаяся шутка Маликова разлетелась по просторам Всемирной паутины с невиданной скоростью, передает телеканал "". Исполнитель попросту не успел "замести следы" – пришлось подбирать нужные слова для оправдания.В комментариях к удаленному посту в Twitter подписчик певца отметил, что своим поступком Маликов "выдал в себе унылую деревню 40-летней давности". Также юзер посетовал, что был о кумире лучшего мнения.В ответ на это Маликов заявил, что лишь "сделал комплимент", а не пошутил. Впрочем, доводы певца показались его поклонникам неубедительными.Ранее поп-исполнитель Дмитрий Маликов заявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие – "*********** и еврейство". "А лучше – **************** еврейство!" – добавил он. За это музыканта подвергли жесткой критике, посчитав, что он одним высказыванием "обидел евреев и ЛГБТ".Стоит отметить, что это не единственный случай, когда Маликов удаляет свои публикации из соцсетей. Так, в 2017 году музыкант первым сообщил в Twitter о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Позже он удалил твит, заявив, что "не собирался становиться ньюсмейкером".