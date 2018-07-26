Стартовали в Крым. Сегодня от площади Победы во Владимире стартовал патриотический автопробег. Его организаторами выступили региональные отделения «Боевого братства» и Юнармейского движения. На четырёх УАЗах группа активистов отправилась на Крымский полуостров со специальной миссией. Какой – узнаете в следующем сюжете.

Стартовали в Крым. Сегодня от площади Победы во Владимире стартовал патриотический автопробег. Его организаторами выступили региональные отделения Боевого братства и Юнармейского движения. На четырёх УАЗах группа активистов отправилась на Крымский полуостров со специальной миссией. Какой – узнаете в следующем сюжете.От Победы к Победам - именно так называется этот автопробег. Его участники – ветераны боевых действий и юнармейцы. От вечного огня их колонна из 4 УАЗов и ретро автомобиль Победа отправились с патриотической миссией в Симферополь и Севастополь. Причём не с пустыми руками. Владимирская делегация привезёт крымчанам несколько языков пламени нашего Вечного огня, а также иконы и частицу мощей святых Петра и Февронии Муромских. Перед отправкой на полуостров к святыне приложились и сами путешественники. Отдельный гостинец был от родителей для матросов из 33 региона.Валерий Малышев, председатель регионального отделения ветеранов Боевое братство: "У нас там есть, во-первых, пять кораблей черноморского флота, названных в честь наших городов. Во-вторых, там наш подшефный район Нижнегорский. И, в-третьих, наши ребята там служат".Среди участников акции - много молодёжи. Екатерина Шегурова уверена - юнармейцем быть здорово. Говорит, для неё патриотизм не просто слово, а связь поколений. Недавно девочка вернулась из лагеря, где поднимала свой боевой дух.Екатерина Шегурова, юнармеец: "Это очень интересно, я очень многим советую. Потому что там люди соединяются и духом, и они могут раскрыть свои потенциалы. Очень много девочек, которые просто приехали туда, думали будут просто отдыхать, а они занимали первые места в стрельбе, в подтягивании. Они раскрыли себя и доказали, что каждый может на большее".1800 километров туда и обратно. В Крыму делегация из Владимирской области пробудет около 6 дней. Всего в автопробеге участвует 15 человек. Известно, что детей среди них нет.Сергей Захариков, начальник штаба юнармейского движения Петушинского района: "К сожалению, очень сложно перевозить детей, потому что всё-таки молодой, подрастающий организм, не прошедший горячие точки, суровые испытания, ещё не так адаптированы, как люди, которые представляют "Боевое братство". Поэтому дети будут волноваться, переживать за нас дома. Но мы с ними на связи, будем делиться впечатлениями. Рассказывать, показывать, выкладывать фотографии и вести онлайн-репортажи".Запланировано, что обратно во Владимир Боевое братство привезёт частицы Вечного огня из Севастополя и освящённую икону из Владимирского собора в Херсонесе для строящегося в нашем городе храма.