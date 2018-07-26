Ксения Собчак перевоспиталась. Телеведущая признается, что раньше сама грешила неумеренной критикой – но теперь поняла: человек – это то, что он говорит и думает.

Ксения Собчак перевоспиталась. Телеведущая признается, чтораньше сама грешила неумеренной критикой – но теперь поняла: человек – это то,что он говорит и думает.Собчак решила избегать компаний и людей, общение которыхсводится к обсуждению недостатков других. А комментаторы, которые пишут Ксенииоб "отвратительном целлюлите" или "жутком купальнике" – посути, пишут о себе.Обращение к подписчикам, которые позволяет себе высказыватьгадости в ее адрес, Собчак опубликовала в своем Instagram. Телеведущая и экс-кандидат впрезиденты попыталась объяснить так называемым "хейтерам": человек -это то, что он говорит и думает."Все, что вы замечаете, о чем пишите и то, что васволнует – это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какуюлинзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем,о чем вы думаете", – обратилась к злопыхателям Ксения Анатольевна.По словам телезвезды, ей стало скучно тратить жизненную энергию на подобныезанятия. "Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того, кто его производит,хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы)",– пишет телезвезда (орфография автора – прим. ред). И с сожалением отмечает, что на понимание такой простойистины у нее ушло несколько лет, пишет"Так что когда хотите что-то написать или сказать —помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать",– заключила Собчак.Журналистка тут же провела эксперимент: опубликовала снимокс отдыха, где она позирует в купальнике на яхте. Телеведущая отметила, что этотест на сдержанность: не надо выражать под фото свое мнение об "отвратительномцеллюлите" и "жутком купальнике".