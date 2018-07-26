Ксения Собчак перевоспиталась. Телеведущая признается, что
раньше сама грешила неумеренной критикой – но теперь поняла: человек – это то,
что он говорит и думает.
Ксения Собчак перевоспиталась. Телеведущая признается, что
раньше сама грешила неумеренной критикой – но теперь поняла: человек – это то,
что он говорит и думает.
Собчак решила избегать компаний и людей, общение которых
сводится к обсуждению недостатков других. А комментаторы, которые пишут Ксении
об "отвратительном целлюлите" или "жутком купальнике" – по
сути, пишут о себе.
Обращение к подписчикам, которые позволяет себе высказывать
гадости в ее адрес, Собчак опубликовала в своем Instagram. Телеведущая и экс-кандидат в
президенты попыталась объяснить так называемым "хейтерам": человек -
это то, что он говорит и думает.
"Все, что вы замечаете, о чем пишите и то, что вас
волнует – это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какую
линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем,
о чем вы думаете", – обратилась к злопыхателям Ксения Анатольевна.
По словам телезвезды, ей стало скучно тратить жизненную энергию на подобные
занятия. "Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того, кто его производит,
хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы)",
– пишет телезвезда (орфография автора – прим. ред). И с сожалением отмечает, что на понимание такой простой
истины у нее ушло несколько лет, пишет
"Так что когда хотите что-то написать или сказать —
помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать",
– заключила Собчак.
Журналистка тут же провела эксперимент: опубликовала снимок
с отдыха, где она позирует в купальнике на яхте. Телеведущая отметила, что это
тест на сдержанность: не надо выражать под фото свое мнение об "отвратительном
целлюлите" и "жутком купальнике".