Экипаж авиалайнера компании Emirates потребовал от подростка, страдающего эпилепсией, покинуть борт воздушного судна. Бортпроводников не убедило даже разрешение на полет от врача.По данным РИА Новости, Эли с родителями летел во Францию из Новой Зеландии, когда во время пересадки в Дубае семью попросили покинуть самолет.​"Спасибо, Emirates, за то, что выкинули нас из самолета. У нашего сына эпилепсия, мы вам говорили, что уже проделали 14-часовой путь из Мельбурна и получили разрешение на перелет от врача по телефону", — написала мать Эли в Twitter.Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties — v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM— Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) 25 июля 2018 г.Ответ на жалобу семьи последовал только спустя девять часов – представители авиакомпании заселили пассажиров в отель. Руководство Emirates пока не комментирует ситуацию.В практике авиакомпаний такие случаи не редкость. В мае 2018 компания "Ютэйр" не пустила на борт ребенка-инвалида, мотивировав это тем, что инвалидная коляска будет занимать слишком много места. А в 2013 году сотрудники US Airways сняли с рейса незрячего пассажира, который находился в салоне с собакой-поводырем.