Генерал-майор полиции Юрий Девяткин отметил, что с положительной стороны оценивается работа отделов по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, ТиНАО и ВАО...

В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве на улице Азовская, 19 подведены итоги работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы за 1 полугодие 2018 года.В мероприятии принял участие начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Амелин, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Мельников и руководители подразделенийУНК и ОНК УВД по АО.В начале совещания перед присутствующими выступил заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Амелин. Он отметил: «За истекший период текущего года подразделениями по контролю за оборотом наркотиков выявлено 819 преступлений, общий вес изъятых наркотиков составил свыше 464 килограммов. Раскрыто 150 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, действовавших на территории московского региона. За совершение наркопреступлений в организованной форме привлечено к уголовной ответственности 69 лиц».После были заслушаны доклады руководителей окружных подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве о результатах проделанной работы по итогам отчетного периода.Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин отметил, что с положительной стороны оценивается работа отделов по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, ТиНАО и ВАО.В завершение совещания начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве Юрий Девяткин определил приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы на 2 полугодие текущего года.УНК ГУ МВД России по г. Москве