Обнаружив в сумке, которая находилась на похищенном велосипеде, ключи от автомобиля, злоумышленник вернулся на парковку и попытался похитить иномарку...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в кражах имущества и покушении на кражу автомобиля стоимостью более 5 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 19-летней москвички, о том, что на подземной стоянке на улице Новый Арбат она не обнаружила своего велосипеда, на котором находилась сумка с ключами от ее автомобиля. Кроме того, из салона ее машины пропал планшетный компьютер.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от парковки сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий. Полицейские установили, что похитив велосипед, он обнаружил в сумке ключи от автомобиля «Тойота». Вернувшись на парковку, злоумышленник с их помощью открыл машину заявительницы и похитил чужое имущество. Затем он попытался завести иномарку стоимостью 5,3 млн рублей с целью ее хищения. Однако мужчина не смог довести свой преступный замысел до конца, так как посредством спутниковой охранной системы двигатель автомобиля был заблокирован.Установлено, что похищенный велосипед и ноутбук злоумышленник сбыл, а деньги потратил по своему усмотрению. У задержанного изъяты ключи от автомобиля.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», а также по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61