Страшная авария произошла 14 июля

Страшная авария произошла 14 июляВ Костроме полицейские изъяли автомобиль BMW 19-летнего студента, который насмерть сбил девушку, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Страшная авария произошла 14 июля. В результате столкновения 20-летняя девушка-пешеход погибла на месте происшествия. Известно, что молодой человек ехал на скорости в 90 километров в час. Это недопустимо для города.Иномарку изъяли как вещественное доказательство. Правоохранители уже опросили всех свидетелей ДТП, назначили необходимые экспертизы.