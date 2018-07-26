Злоумышленница под предлогом продажи породистой кошки передала покупатильнице животное без родословной, при этом забрав денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 29-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, неизвестная девушка под предлогом продажи породистой кошки завладела ее денежными средствами. Ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное подозреваемая была задержана на территории Тверской области. Ею оказалась ранее судимая 29-летняя местная жительница.Как установили полицейские, потерпевшая в сети Интернет нашла объявление о продаже породистой кошки. Связавшись с продавцом и договорившись о сделке, заявительница перечислила 40 тысяч рублей. После чего ей сообщили о том, что кошка заболела, и ей обратно перевели ее денежные средства, но из-за проблем с переводом они пока еще не дошли до адресата. После некоторого времени с потерпевшей опять связалась подозреваемая и сообщила о том, что кошка выздоровела и если она хочет ее купить, то нужно опять перевести 40 тысяч рублей, так как ранее уплаченную сумму она перечислила обратно, что заявительница и сделала. Через некоторое время после покупки потерпевшая обнаружила, что ей продали кошку без родословной, а деньги перечисленные ранее к ней так и не вернулись.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22