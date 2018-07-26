В Москве работает свыше 11 тысяч заведений общепита, и значительная часть этого объема приходится на фастфуд, подсчитали аналитики компании JLL.

По оценкам компании, в столице сосредоточена одна восьмая рынка общепита России – всего в стране работает 88 тысяч заведений. В кафе и ресторанах москвичи тратят в месяц 41 доллар – это втрое больше, чем в среднем тратят на еду вне дома россияне, однако все еще значительно меньше трат европейцев, которые оставляют в заведениях общепита в среднем 154 доллара каждый месяц.Почти половину московского рынка – 45% - занимают сетевые заведения. Первое место по количеству заведений у фастфуда – почти 2,2 тысячи точек. Самая большая доля внутри сегмента принадлежит бургеры, которые становятся обязательным элементов не только закусочных, но и премиальных ресторанов.Самым динамично развивающимся сегментом рынка стал fast casual – это современные столовые free flow, крафтовые бургерные, кулинарии премиальных ресторанов и т.д. Свежим трендом столичного рынка стал резкий рост конкуренции среди заведений, специализирующихся на рыбном меню.Порядка 70% заведений располагаются на первых этажах жилых домов, в том числе и в центре города. 30% ресторанов и кафе расположены в торговых центрах, и роль ТЦ как места размещения ресторанов и кафе будет только возрастать, причем речь идет не только и не столько о фудкортах, сколько о концептуальных заведениях.