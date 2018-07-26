Столичные власти прорабатывают возможность строительства 32 станций метро после 2023 года, сообщила РИА Новости заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что речь идет о строительстве двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской. В рамках первой в метро может появиться 8 новых станций, в рамках второй – 16.После 2023 года метро также может дойти до Троицка, сейчас прорабатывает возможность строительства еще шести станций. В перспективные планы по развитию метро входят станции "Челобитьево" на Калужско-Рижской линии и "Гольяново" на Арбатско-Покровской.Хуснуллин напомнил, что в ближайшие 5 лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В этом году может появиться 16 станций, в 2019-м – 5, в 2020-м – 17, в 2021-м – 7. В 2022 году ожидается открытие пяти станций. В 2023-м власти собираются замкнуть Большую кольцевую линию.