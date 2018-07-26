ЧМ-2018
оказался богатым не только на голы, но и на романтические истории. Мировое первенство по футболу навсегда изменило жизнь Мигеля Минору и Кристины с Урала.
ЧМ-2018
оказался богатым не только на голы, но и на романтические истории. Мировое первенство по футболу навсегда изменило жизнь Мигеля Минору и Кристины с Урала.
За время чемпионата
Россию посетило больше миллиона иностранцев. Многие нашли здесь свою судьбу.
Стало известно о том, что скоро состоится первая свадьба мундиаля.
Мигель
и Кристина познакомились в первый день чемпионата в
Москве. Парень попросил у прохожей девушки объяснить ему, как пройти к
"Лужникам". Пока она рассказывала гостю столицы, куда идти, он успел влюбиться
и решить, что она станет его женой.
Кристина проводила нового
знакомого до трибуны, а он пригласил ее на обед. Болельщица отказалась, но номер
телефона все же оставила. "Он был очень благороден и уважителен. Поэтому я в
него и влюбилась", – цитирует россиянку издание La Crónica.
Вскоре молодые люди поняли, что созданы друг для
друга. Они часами болтали по телефону. Ради встречи с любимой Мигель даже
пропустил одну из игр своей команды. А в день закрытия ЧМ-2018 мексиканец
предложил русской красавице выйти за него замуж. Девушка
согласилась стать женой Мигеля.
Молодой
человек успел слетать домой и сообщить родным, что женится. Россиянка тоже уже
успела познакомить его с родителями. Сейчас
молодой человек оформляет документы для переезда его будущей жены в Мексику.