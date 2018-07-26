ЧМ-2018 оказался богатым не только на голы, но и на романтические истории. Мировое первенство по футболу навсегда изменило жизнь Мигеля Минору и Кристины с Урала.

ЧМ-2018оказался богатым не только на голы, но и на романтические истории. Мировое первенство по футболу навсегда изменило жизнь Мигеля Минору и Кристины с Урала.За время чемпионатаРоссию посетило больше миллиона иностранцев. Многие нашли здесь свою судьбу.Стало известно о том, что скоро состоится первая свадьба мундиаля.Мигельи Кристина познакомились в первый день чемпионата вМоскве. Парень попросил у прохожей девушки объяснить ему, как пройти к"Лужникам". Пока она рассказывала гостю столицы, куда идти, он успел влюбитьсяи решить, что она станет его женой.Кристина проводила новогознакомого до трибуны, а он пригласил ее на обед. Болельщица отказалась, но номертелефона все же оставила. "Он был очень благороден и уважителен. Поэтому я внего и влюбилась", – цитирует россиянку издание La Crónica.Вскоре молодые люди поняли, что созданы друг длядруга. Они часами болтали по телефону. Ради встречи с любимой Мигель дажепропустил одну из игр своей команды. А в день закрытия ЧМ-2018 мексиканецпредложил русской красавице выйти за него замуж. Девушкасогласилась стать женой Мигеля.Молодойчеловек успел слетать домой и сообщить родным, что женится. Россиянка тоже ужеуспела познакомить его с родителями. Сейчасмолодой человек оформляет документы для переезда его будущей жены в Мексику.